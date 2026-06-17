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Sicurezza urbana, a Roma confronto su innovazione e città del futuro

17 giugno 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
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La sicurezza urbana come risultato di progettazione, innovazione, infrastrutture efficienti e collaborazione tra istituzioni, professionisti e imprese. È il tema al centro del convegno "Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro", promosso a Roma dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. Nel corso dell'incontro si è discusso di come le città contemporanee debbano affrontare sfide sempre più complesse, che richiedono un approccio integrato tra competenze tecniche, amministrative e sociali. Dalla progettazione delle infrastrutture alla gestione dei dati, dalla rigenerazione delle periferie al partenariato pubblico-privato, i relatori hanno evidenziato la necessità di costruire modelli urbani più resilienti e capaci di prevenire i rischi. Tra gli interventi quelli del questore di Roma Roberto Massucci, dei rappresentanti degli Ordini professionali di ingegneri, architetti e notai, e dei protagonisti del mondo delle infrastrutture, della mobilità e dell'innovazione. Al centro del confronto anche il contributo delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di monitoraggio e della digitalizzazione per migliorare la qualità della vita e supportare decisioni rapide ed efficaci. Un ruolo importante è stato attribuito inoltre alla collaborazione tra professioni diverse, chiamate a lavorare insieme per accompagnare le trasformazioni delle città.

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