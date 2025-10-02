circle x black
"Sinfonie civiche, i giovani nel contrappunto democratico" è il titolo del panel che si è tenuto nel corso della prima giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile

02 ottobre 2025 | 11.22
Nel programma della 7ª edizione della kermesse continuano gli spazi dedicati ai giovani e alla necessità di sviluppare processi che ne aumentino la partecipazione e li pongano al centro dei processi di sviluppo dei territori. L'importanza di elaborare un piano strategico locale sull'Economia Sociale e Civile condiviso si coniuga con le indicazioni dall'Action Plan sull'Economia Sociale, dallo Youth Action Plan e dal Piano strategico nazionale delle Aree Interne (PSNAI) per contrastare i fenomeni di impoverimento dei territori.

