Smart city, Melito (Roma Capitale): "Co-intelligenza urbana deve rimettere al centro le persone"

"Co-intelligenza urbana parte da due presupposti fondamentali: primo, rimettere al centro le persone come obiettivo e visione dell'amministratore per il miglioramento della qualità della vita. E secondo, rimettere al centro le persone come stimolo per l'amministrazione in vista di un cambiamento. Noi Come Roma Capitale abbiamo portato avanti un progetto interessante, quello della Consulta Roma Smart City Lab con 225 tra imprese ed enti del terzo settore che insieme si incontrano per co-progettare dal basso." Ha dichiarato la consigliera comunale e Vice Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto ed Innovazione Tecnologica Antonella Melito a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025.