Sociale: Vasario (L'Oreal Italia), 'con salone doniamo servizi di cura e bellezza a chi è più svantaggiato'

29 ottobre 2025 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo appena inaugurato il nostro salone sociale, che offrirà dei servizi a persone svantaggiate, che in molti casi non hanno potuto andare dal parrucchiere negli ultimi anni, perché non avevano le possibilità. Funzionerà esattamente come un altro salone, con professionisti che abbiamo formato e  con i migliori prodotti che abbiamo a disposizione, su dei consumatori che riceveranno gratuitamente questi servizi sia in salone, sia al di fuori, per il mantenimento della bellezza del risultato. Per noi di L'Oreal è un momento che ci appassiona perché possiamo restituire, anche grazie a un'attività come questa, alla comunità, quello che la comunità quotidianamente ci dà". Sono le parole di Marco Vasario, direttore generale L'Oréal Prodotti Professionali Italia, in occasione dell'inaugurazione del primo Salone 'Beauty for a Better Life' in Italia di L'Oreal Italia a Casa Jannacci in Viale Ortles 69 a Milano. ll progetto fa parte del programma internazionale di L'Oréal "Beauty for a Better Life" ed è il frutto della collaborazione tra L'Oréal Italia, Fondation L'Oréal e la Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci' del Comune di Milano.

