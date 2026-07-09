Sostenibilità: A2A presenta a Brescia XII bilancio territoriale, quasi 900 mln di valore generato

La Life Company A2A ha presentato a Brescia il dodicesimo bilancio di sostenibilità territoriale del Gruppo. Tra i dati principali emersi quasi 900 milioni di euro di valore generato per il territorio, 301 milioni di euro di investimenti, 851 mila tonnellate di CO2 evitate grazie agli impianti sul territorio e alla raccolta differenziata e 31 mila tra studenti e docenti coinvolti nei progetti di educazione ambientale. È proseguita anche l'attività di educazione e informazione: nell'anno scolastico 2025-2026, infatti, A2A ha coinvolto nel territorio bresciano circa 31 mila tra studenti e docenti attraverso le proprie iniziative.