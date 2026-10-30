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Sostenibilità, Eni e Adnkronos presentano podcast 'Energia in Evoluzione'

Sostenibilità, Eni e Adnkronos presentano podcast 'Energia in Evoluzione' - (Adnkronos)
Sostenibilità, Eni e Adnkronos presentano podcast 'Energia in Evoluzione' - (Adnkronos)
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30 ottobre 2026 | 14.45
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Si chiama ''Energia in Evoluzione' il nuovo podcast realizzato da Eni in collaborazione con Adnkronos. Un ciclo di 3 episodi per conoscere le radici di Eni e il ruolo centrale dell'innovazione. L'impegno costante per la sostenibilità, attraverso tecnologie circolari e soluzioni sempre più avanzate, come il riciclo chimico, permette all’industria di recuperare materiali oggi destinati a smaltimento.

Il primo episodio sarà dedicato all'Agip con il racconto della sua nascita, nel 1926, fino alla trasformazione in Eni, una energy tech company globale. Un viaggio caratterizzato da intuizioni strategiche e innovazione tecnologica. 'Energia in Evoluzione' è un progetto Eni e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e eni.com.

Riproduzione riservata
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