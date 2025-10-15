circle x black
Sostenibilità, Flo lancia Alpha: nuova linea in stoviglie in carta senza plastica
15 ottobre 2025 | 18.03
Redazione Adnkronos
Dopo una positiva fase di test nel canale vending in Italia ed Europa, Gruppo Flo e Qwarzo siglano un accordo pluriennale per lo sviluppo e la produzione su scala industriale della linea Alpha, le prime stoviglie monouso in carta rivestite con un coating a base di silice, resistenti ai liquidi e integralmente riciclabili come carta.

Alpha - si legge in una nota congiunta - rappresenta una novità assoluta per le stoviglie nel mercato mass market. Nel dettaglio, si tratta di un prodotto in carta funzionalizzata con il coating Qwarzo: un rivestimento minerale a base di silice, invisibile, inodore e insapore, che sostituisce i tradizionali film plastici senza compromettere la riciclabilità e la compostabilità della carta.

"Questa alleanza con un gruppo leader come Flo - afferma Luca Panzeri, fondatore e Cto di Qwarzo - si inserisce nel nostro percorso di crescita, che ha già visto importanti traguardi. È la conferma della capacità della nostra tecnologia di rappresentare una valida alternativa alla plastica, in linea con la Direttiva europea Sup e disponibile su scala industriale". "Collaboriamo con Qwarzo da diversi anni - dichiara Daniele Simonazzi, Ceo del Gruppo Flo - e siamo orgogliosi di aver dato vita a una linea che non ha precedenti nel packaging alimentare. Flo applica da sempre il principio di neutralità dei materiali, perché l’esperienza insegna che per ogni prodotto esiste la soluzione più adatta. Oggi poter offrire al mercato nazionale ed europeo stoviglie in carta funzionalizzata con Qwarzo rappresenta un vero passo avanti, considerando che molti prodotti qualificati come 'di carta' contengono ancora pellicole plastiche che ne limitano la riciclabilità. Alpha, invece, è priva di plastica e frutto di una sinergia vincente tra due realtà italiane".

