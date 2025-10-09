circle x black
Sostenibilità: Grandi (Alpitour World): "Supporto a genitorialità e contrasto a violenza di genere"

09 ottobre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Abbiamo intrapreso un percorso focalizzato sull'inclusione, l'ascolto e i bisogni delle nostre persone. Inoltre abbiamo messo in campo progetti di supporto alla genitorialità e al contrasto alla violenza di genere". Sono le parole di Francesca Grandi, Chief Human Resources Officer Alpitour World, a margine del panel 'Politiche DE&I: l'inclusione come fattore di competitività', nel corso della prima giornata della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano.

