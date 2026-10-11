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Sostenibilità, Insenga (Adnkronos): "Giornalismo ambientale va fatto con competenza e qualità"

"Perché la sostenibilità convenga è indispensabile che sia corretto racconto"

Fabio Insenga - (Adnkronos)
Fabio Insenga - (Adnkronos)
11 ottobre 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il giornalismo ambientale va fatto privilegiando la competenza e la qualità. Non sono frasi fatte, è indispensabile soprattutto per raccontare argomenti sensibili come quelli legati all'ambiente e a settori come l'economia circolare, in cui il racconto delle cose che si fanno è indispensabile anche per portare ai consumatori, agli utenti, un modello che funziona e dall'altra parte per raccontare quelle che invece sono le distorsioni, i problemi, le criticità che vanno fatte emergere perché una società sia realmente più sostenibile". E’ quanto affermato da Fabio Insenga, vicedirettore Adnkronos e presidente di Giuria Premio Fenice Conai 2026, alla consegna del Premio Fenice Conai che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha istituito pensando alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, ambiente e riciclo, giunto alla V edizione. Le premiazioni sono avvenute nel contesto della XIV edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino.

"Lo stesso concetto di sostenibilità è cambiato nel tempo più volte - ha proseguito - Oggi ci si inizia a rendere conto che fare sostenibilità conviene e perché la sostenibilità convenga è indispensabile che sia corretta. Si può e si deve raccontare partendo dai fatti concreti, da quello che succede quotidianamente, che sia un cassonetto troppo pieno o inquinamento di un bacino d'acqua. Bisogna spiegare perché accadono determinate azioni e perché si possono evitare e quali sono le misure che servono per fare in modo che si vada realmente verso uno sviluppo sostenibile”.

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Tag
sostenibilità giornalismo ambientale economia circolare
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