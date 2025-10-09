circle x black
Sostenibilità, Mulino Bianco: "Agricoltura rigenerativa è passo ulteriore verso la digitalizzazione"

09 ottobre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'agricoltura rigenerativa per Carta del Mulino è un ulteriore passo nella digitalizzazione dell'agricoltura, con sistemi che vadano a verificare la bontà di ciò che facciamo e a verificare altresì l'incremento della rigenerazione e fertilità dei suoli. Per quanto riguarda vere proprie pratiche di Carta del Mulino, è stata introdotta una nuova certificazione atta a verificare che tutto ciò che abbiamo fatto e che continueremo a fare all'interno della filiera produttiva agricola ha rigenerato i terreni ed è stato di vantaggio per gli agricoltori. Per il futuro prevediamo di continuare a strutturare nuove regole e pratiche che vadano a rigenerare sempre di più i terreni". Così, Michele Zerbini, Soft Wheat & Flours Italy & Galliate Mill Purchasing Associate Director Mulino Bianco, alla presentazione del primo prodotto con farina di grano tenero 100% da agricoltura rigenerativa che segna l'avvio di una nuova fase della Carta del Mulino, il disciplinare del brand unico in Italia che ha definito nuovi standard per la coltivazione sostenibile del grano tenero: Buongrano, il biscotto nato nel 2018 che ora torna con una veste inedita. 

