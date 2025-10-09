Sostenibilità, Mulino Bianco: "Buongrano è contributo a mondo migliore"

"L'obiettivo di Mulino Bianco è nutrire la fiducia in un mondo migliore. Oggi, infatti, raccontiamo come contribuiamo a questo mondo migliore attraverso un prodotto nato con tanto lavoro e impegno sul disciplinare della Carta del Mulino che riguarda il grano tenero, la nostra materia prima principale. Abbiamo scelto Buongrano perché è stato il primo prodotto su cui abbiamo applicato la Carta del Mulino, quindi il claim della farina sostenibile e il nome stesso è un po' simbolico per noi, perché Buongrano racconta cosa c'è di buono dietro a tutto il lavoro che facciamo con la nostra filiera produttiva". Sono le parole di Laura Signorelli, Marketing Director Equity di Mulino Bianco, in occasione del lancio di Buongrano, il biscotto nato nel 2018, che sette anni dopo torna con una nuova veste: è il primo prodotto con farina di grano tenero 100% da agricoltura rigenerativa che segna l'avvio di una nuova fase della Carta del Mulino, il disciplinare del brand unico in Italia che ha definito nuovi standard per la coltivazione sostenibile del grano tenero.