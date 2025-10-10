Sostenibilità: Vizzari (Altroconsumo), 'al lavoro per implementare parità di genere'

"Altroconsumo è un'organizzazione di consumatori attiva a livello nazionale parte anche di un gruppo internazionale, Consumers. Questo ci ha dato fin dall'inizio la possibilità di essere molto vicini agli obiettivi delle direttive Csr e a tutti i parametri Esg. Operiamo nell'ambito di un mercato, quello italiano, in cui ci sono delle barriere ad una piena parità di genere e quindi anche Altroconsumo ha avviato in questi ultimi mesi delle misure per implementare appieno questi parametri". Sono queste le parole di Anna Vizzari, coordinatore public affairs Altroconsumo, in occasione della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano.