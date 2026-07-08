Spazio, al Senato nasce il Polo italiano per il cyber e la space economy (Pics)

Al Senato nasce il Polo italiano per il cyber e la space economy (Pics). La presentazione è prevista per venerdì 10 luglio a palazzo Giustiniani (Sala Zuccari). L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Aises ets – Spes academy, nata nell’ambito dell’accordo quadro con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per rafforzare la cooperazione tra istituzioni, industria, università e centri di ricerca nei settori della cybersicurezza, della space economy e delle tecnologie emergenti. La presentazione del Polo si svolgerà nell’ambito del convegno 'Spazio come dominio strategico. Industria, difesa e sicurezza', che vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo diplomatico, dell’industria, della ricerca e dell’accademia. Apriranno i lavori la senatrice Cinzia Pellegrino e S.E. Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia. La presentazione del Polo sarà affidata a Valerio De Luca, presidente della Fondazione Aises ets e presidente del Polo Italiano per il cyber e la space economy.

Interverranno: Lorenzo Benigni, Senior Vice President Governmental & Institutional Relations di ELT Group; Luigi Martino, Direttore del Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy; Lamberto Maria Moruzzi, Ministro Plenipotenziario e Direttore Centrale per la Diplomazia Scientifica, Spaziale e Sportiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luciano Violante, Presidente di Futuri Probabili; Le conclusioni saranno affidate al Prof. Mario Caligiuri, Presidente della Società Italiana di Intelligence (Socint).

La giornata proseguirà con la seconda sessione, dedicata al tema 'Intelligenza Artificiale: Governance ed Etica delle Tecnologie Emergenti'. Interverranno: Mohamed Abdulla Al Ali, Chairman di Trends Research & Advisory; Noor Al Mazrouei, Senior Researcher e Director of Artificial Intelligence and Technology Department di Trends Research & Advisory; Marco Lisi, Inviato Speciale per lo Spazio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione; Internazionale e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana; Luigi Martino, Direttore del Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy. I lavori saranno moderati da Barbara Millucci, giornalista del Corriere della Sera. Nel corso della conferenza sarà inoltre sottoscritto un Protocollo di collaborazione tra la Fondazione Aises ets e Trends research & advisory, finalizzato allo sviluppo di iniziative congiunte di ricerca, formazione e cooperazione internazionale nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, della space economy e delle tecnologie strategiche.