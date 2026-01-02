circle x black
Spid Poste a pagamento dal 2026, da quando e quanto costa

Esenti over 75 anni, residenti all'estero, minorenni e utenti a uso professionale

Una donna l portatile - (Fotogramma/Ipa)
02 gennaio 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
A 10 anni dall’avvio, Poste Italiane mette a pagamento il servizio PosteId abilitato a Spid con i prezzi tra i più bassi del mercato, rispetto agli altri operatori che forniscono il servizio di identità digitale.

Quanto costa e chi non paga

L’importo sarà di 6 euro all’anno, a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Il primo anno è invece gratuito per i nuovi utenti. Sono esenti dal pagamento i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all’estero, i minorenni e gli utenti con Spid a uso professionale.

La misura, spiega il gruppo, in vigore dall'1 gennaio 2026, punta a garantire qualità, sicurezza e continuità al servizio Poste Id di Poste Italiane che oggi conta oltre 24 milioni di utenti attivi.

