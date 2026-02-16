circle x black
Sport, Buonfiglio (Coni): "Autostrade e Comitato olimpico connubio di successo"

Alla presentazione del docufilm dedicato ad Ambra Sabatini: "L’ho vista vincere, è una delle mie emozioni"

Luciano Buonfiglio
16 febbraio 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
“Le Olimpiadi rappresentano la storia. Autostrade rappresenta la storia dell’Italia. Dagli anni ‘60 in poi sono state costruite strade che hanno contribuito allo sviluppo del Paese. Autostrade rappresenta la storia di un'Italia che cresce, che lavora e che oggi si posiziona come una delle nazioni che trainano l'economia del mondo. Autostrade e il Comitato olimpico, in questo particolare momento, sono un connubio di successo: sono protagonisti e costruttori di certezze”.

Lo ha detto il presidente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) Luciano Buonfiglio, alla proiezione in anteprima del docufilm realizzato con la collaborazione di Aspi - Autostrade per l’Italia “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.

Lanciato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, il documentario racconta la storia di riscatto - nella vita e nello sport - dell’atleta che, dopo un incidente stradale che le è costato l’amputazione della gamba sinistra all’altezza del ginocchio, ha dovuto trovare le forze di rialzarsi e di reagire. Uno spirito resiliente, in pieno stile Olimpico, che l’ha portata a vincere diverse medaglie d’oro, ad essere portabandiera per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024 e ad infrangere il record mondiale nei 100 metri.

“Sono un privilegiato - ammette Buonfiglio - perché ho visto gareggiare Ambra Sabatini quando ha vinto. Cerco di emozionarmi tutti i giorni per vivere a pieno. Lei è una delle mie emozioni”, conclude.

Olimpiadi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026
