Sport, paralimpica Sabatini: "La mia è una storia di rinascita"

Alla presentazione del docufilm dedicato all’atleta: ‘Olimpiadi e Paralimpiadi occasioni per inviare messaggi al pubblico’

16 febbraio 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
“Questo docufilm è una grande occasione per condividere la mia storia, una storia di rinascita. Ho sempre avuto la passione per lo sport e il sogno delle Olimpiadi, che poi si è trasformato a causa di un incidente stradale in cui ho perso la mia gamba sinistra. Non ho però perso la voglia di fare sport e dopo l'incidente, oltre all'impegno per ritornare in pista, c'è stata quella voglia di sensibilizzare sulla sicurezza stradale per far sì che accadano sempre incidenti, soprattutto tra i giovani che possono prestare meno attenzione” alla guida.

Sono le parole di Ambra Sabatini, atleta paralimpica portabandiera per l'Italia ai Giochi di Parigi 2024, plurimedagliata e detentrice del record mondiale nei 100 metri, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.

Il docufilm - realizzato con il contributo di Aspi - Autostrade per l’Italia, partner ufficiale di Milano Cortina 2026 - non solo sottolinea la crucialità di comportamenti responsabili alla guida ma mostra anche come dopo una pesante battuta d’arresto ci si possa rialzare e tornare a vincere, nella vita e nello sport.

“Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono sempre un grande momento di coinvolgimento del pubblico, della popolazione - conclude Sabatini - è l’occasione per mandare dei messaggi forti, tra cui l'inclusione, ma anche l’importanza della sicurezza stradale”.

Sport Paralimpica Olimpiadi Giochi di Parigi 2024 Milano Cortina 2026
