Ricerca SocialData in esclusiva per Adnkronos: il post di Meloni ha generato oltre 48k di interazioni

Irritazione social per la mancata presa di posizione della leader del Pd Elly Schlein sul 'caso' dello spot Esselunga. E' quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete delle ultime 48 ore, durante le quali, sul tema, si sono registrate oltre 850 interazioni al minuto.

Il gran numero di discussioni intorno allo spot hanno fatto in modo che diventasse un caso politico che ha coinvolto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini e altri esponenti politici mentre la segretaria del Pd ha dichiarato di non aver visto lo spot e per questo di non voler prendere posizione. Un atteggiamento che, in prevalenza, non è piaciuto ma c’è anche chi ritiene coerente non esprimersi in merito.

Nella top 10 post per engagement dei singoli social, la situazione appare eterogenea. Su TikTok i post più visti sono quelli pubblicati dagli influencer, su Facebook sono i giornalisti a dominare le classifiche, mentre su Twitter vincono i meme e i parody account. Su Instagram invece il post della premier Giorgia Meloni fa registrare oltre 48K interazioni.