Squeri (Fi): "Mantenere l'attuale configurazione dell'Ets è un danno"

Decarbonizzare non è solo un questione ambientale, "significa emanciparci dal fossile e quindi aumentare la capacità di dare risposte a temi come la sicurezza energetica e la sostenibilità. Ma se l'obiettivo è condiviso, oggi per raggiungerlo c'è la necessità di modificare l'approccio, così come si cambia una rotta quando il vento cambia". Lo ha detto Luca Squeri, responsabile per l'energia di Forza Italia, nel suo intervento al convegno Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', in corso al Palazzo dell'Informazione a Roma. Serve "andare verso una transizione energetica sostenibile non soltanto a parole", sottolinea Squeri. Entrando nel merito, dice: "L'Ets nasce per disincentivare l'utilizzo del gas, ma questo è stato deciso quando il gas costava neanche 20 euro al megawattora, oggi mantenere l'attuale configurazione dell'Ets è un danno, a mio avviso bisognerebbe sospenderlo. Il Governo intanto sta chiedendo di togliere l'Ets da quella componente di gas che si utilizza per produrre energia elettrica che incide fortemente sul costo delle bollette".

"Nel mondo abbiamo ancora l'86% di fossile, in Europa ne abbiamo il 73%. Decarbonizzare vuol dire invertire questi numeri non solo a parole. La transizione energetica sostenibile va fatta, in concreto, tenendo conto di una serie di elementi e non devono essere gli slogan a prevalere", afferma Squeri evidenziando che "uno degli interventi, a mio avviso, più concreti dell'attuale governo è iniziare il percorso per far entrare il nucleare sostenibile".