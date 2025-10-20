StatisticAll 2025: analizzate trasformazioni tecnologiche e lavorative attraverso i dati

Dal 16 al 19 ottobre, la città di Treviso ha ospitato l'undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, dal titolo 'Il Fattore Umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati'. L'evento è stato occasione di confronto tra illustri personalità del settore per analizzare l'impatto delle trasformazioni tecnologiche attraverso dati concreti e previsioni statistiche, nonché laboratorio multidisciplinare volto ad analizzare le trasformazioni del mercato del lavoro sempre attraverso i dati statistici.