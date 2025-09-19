circle x black
Cerca nel sito
 

Tabacco, Freni: "Lo Stato non può perdere 15 miliardi di gettito"

"I prodotti del tabacco hanno sempre contribuito in modo significativo alle casse dello Stato"

Federico Freni
Federico Freni
19 settembre 2025 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Le mie considerazioni partono da un principio chiaro: non posso e non voglio permettere che lo Stato perda 15 miliardi di euro di gettito. Questo dato, che solo per le accise si attesta intorno ai 15 miliardi, ma che complessivamente supera i 22 miliardi, è cruciale per il bilancio. Chi non comprende questo punto non ha capito la posta in gioco”. Così Federico Freni, sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze, durante la presentazione del Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025 che si è tenuta oggi presso il Chiostro del Bramante a Roma. Il documento è stato presentato da Logista, in partnership con Fondazione Tor Vergata. Il dato che più risalta è proprio quello dei 15 miliardi di euro che, tra Iva e accise, il settore dei prodotti da fumo e da inalazione trasferisce alle casse dello Stato.

“I prodotti del tabacco hanno sempre contribuito in modo significativo alle casse dello Stato e dobbiamo far valere questo dato a Bruxelles - prosegue Freni - Dobbiamo essere bravi a valorizzare le nostre economie di filiera e a dimostrare che la stabilità regolamentare e fiscale è un'opportunità di investimento per il nostro Paese grazie al calendario fiscale triennale delle accise sul tabacco in Italia”.

Freni si sofferma poi sulla lotta all’illegalità: “Se qualcuno pensa di combattere l'illegalità raddoppiando la tassazione non ha capito niente. I numeri ci dicono che ovunque in Europa è salito in modo assurdo il prezzo del pacchetto è calato il gettito e cresciuta l'illegalità”. Per questo “certe leggi dell’economia non vanno sfidate. Dal 2018 ad oggi l’Italia è un Paese più serio nella gestione delle proprie normative. Siamo in un'epoca in cui abbiamo capito che remando tutti insieme non solo andiamo più veloci, ma arriviamo anche primi”, conclude Freni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tabacco Accise Gettito Bilancio Lotta all'illegalità
Vedi anche
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza