circle x black
Cerca nel sito
 

Tabacco, Nevi (FI): "Più aumenta la tassazione più aumenta l'illecito"

intervenuto all’evento ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere’

Tabacco, Nevi (FI):
04 dicembre 2025 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sul tabacco “vediamo che più aumenta la tassazione, più cresce l’illecito. Dobbiamo far capire in Europa, attraverso i nostri gruppi parlamentari, che la strada è un’altra: quella italiana, dove il livello di illecito è il più basso e dove esiste un equilibrio virtuoso nella filiera” tabacchicola “che parla anche di salute dei cittadini, riduzione del danno e delle altre questioni in discussione in Europa”. Lo ha detto Raffaele Nevi, segretario Commissione agricoltura della Camera, intervenuto all’evento ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere’, a Roma. Un convegno durante il quale si è discusso anche della minaccia europea di aumentare la tassazione sul tabacco e i prodotti senza combustione.

“La filiera del tabacco è straordinaria - afferma Nevi - è stata la prima grande filiera nata in Italia e ha sperimentato un modello vincente basato su qualità, distintività, innovazione e una giusta distribuzione del reddito tra agricoltori, trasformatori e parte commerciale. È un modello che funziona e che deve contribuire a migliorare le politiche europee, che oggi ci preoccupano molto. Siamo completamente contrari ai tagli alla Pac”, la politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'Ue.

Nevi evidenzia quindi la necessità di “costruire un vero sistema Italia con alleanze trasversali tra maggioranza e opposizione e insieme alle associazioni di categoria, Coldiretti in primis". "Un'impostazione che ci aiuta a essere più forti nel difendere in Europa una politica più equilibrata”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tabacco tassazione illecito Made in Italy Pac
Vedi anche
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza