Tabacco: Philip Morris Italia e Coldiretti celebrano il 15° anniversario dell'accordo di filiera

Un modello di collaborazione che ha sostenuto lo sviluppo del comparto tabacchicolo italiano con una visione di lungo periodo, fondata su investimenti, innovazione e valorizzazione dei territori. È quello definito dall'accordo di filiera siglato 15 anni fa con il Ministero dell'Agricoltura e che viene celebrato nel roadshow promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti. La prima tappa dell'evento itinerante si è svolta a Perugia, presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini, dove rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo e delle imprese hanno dialogato sul valore generato dagli accordi di filiera e sulle prospettive future del comparto.