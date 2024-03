Terna approva piano industriale al 2028 con investimenti per 16,5 mld di euro

Dopo aver chiuso il 2023 con ricavi per oltre tre miliardi di euro e risultati che vedono migliorare anche tutti gli altri indicatori economici, Terna ha presentato l’ambizioso piano industriale 2024-2028, che prevede investimenti complessivi per 16,5 miliardi di euro, i più alti nella storia del Gruppo. In questa occasione la società ha inoltre annunciato l’istituzione di Fondazione Terna. I risultati del 2023 e il nuovo piano industriale sono stati illustrati agli stakeholders e alla stampa in occasione del Capital Markets Day, tenutosi a Milano.