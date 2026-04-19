Si è tenuto a Palazzo Lombardia, The New Retail Culture, l’incontro internazionale promosso da Fashion Link Milano, la piattaforma che unisce le principali manifestazioni fieristiche del fashion system. L’appuntamento ha rappresentato un momento di alto profilo per l’analisi dei nuovi scenari del retail globale, riunendo buyer internazionali, operatori del settore, media e stakeholder in un confronto diretto sui cambiamenti in atto nei modelli di consumo e nelle strategie distributive. Al centro del dibattito, l’evoluzione del retail da spazio di vendita a piattaforma culturale contemporanea, dove prodotto, tecnologia, processi e lifestyle si integrano per generare esperienze sempre più complesse e rilevanti. In questo contesto emerge con forza la figura del Lifestyle Curator Buyer, protagonista di un approccio trasversale capace di costruire veri e propri ecosistemi di consumo, in cui moda, beauty, wellness, design e innovazione convivono in maniera fluida.

L’incontro, curato e moderato da Orietta Pelizzari Global Macro-Trend Forecaster in Creative Industries Cross-Cultural Strategy for Retail Futures, si è distinto per un format dinamico e interattivo, articolato in tavoli di conversazione tematici che hanno favorito uno scambio diretto e qualitativo tra i partecipanti. Un modello che si configura come parte di un approccio continuativo, pensato per accompagnare il settore oltre la dimensione contingente delle singole manifestazioni fieristiche. Le fiere, in questa prospettiva, non rappresentano più momenti statici e isolati legati alle consuete scadenze di febbraio e settembre, ma diventano una piattaforma proattiva e presente in numerosi momenti d’incontro nel corso dell’anno, uno strumento permanente per leggere, interpretare e affrontare il mercato in modo consapevole e aggiornato.

Tra i temi approfonditi nei tavoli di confronto: l’evoluzione dei comportamenti lifestyle dei consumatori, l’integrazione di nuove categorie merceologiche negli assortimenti, il ruolo crescente della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nella produzione e nelle strategie di buying, le differenze culturali tra Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia, l’impatto della cultura del benessere sulle scelte d’acquisto. In particolare, il ruolo dell’intelligenza artificiale è stato al centro dell’analisi non solo come tecnologia abilitante, ma come vero e proprio motore interpretativo. In un contesto sempre più data-driven, l’Ai consente al buyer di leggere in tempo reale i micro-trend lifestyle, trasformando segnali deboli e flussi informativi complessi in insight concreti a supporto delle decisioni di acquisto e della costruzione degli assortimenti. Dai contributi emersi, si delinea un retail sempre più orientato all’esperienza e alla contaminazione tra ambiti diversi, in cui gli spazi fisici si trasformano in luoghi di relazione, scoperta e connessione culturale, mentre le logiche di selezione e proposta diventano sempre più sofisticate e integrate.

L’iniziativa ha confermato il ruolo di Milano come hub internazionale di riferimento per il dialogo tra industria, distribuzione e innovazione, offrendo una lettura concreta e aggiornata delle trasformazioni in corso. A rafforzare il valore dell’evento è stata la forte sinergia espressa da Fashion Link Milano, progetto che integra in un’unica visione strategica le principali fiere del settore – Micam Milano, Mipel, TheOne Milano, Milano Fashion&Jewels, Lineapelle, Simac Tanning Tech e Filo – con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa, coerente ed efficiente dell’intero sistema moda.

Un percorso che troverà la sua piena espressione anche nel calendario fieristico di settembre 2026, quando si svolgeranno in contemporanea a Fiera Milano Rho Milano Fashion&Jewels e TheOne Milano (12–14 settembre), insieme a Micam Milano e Mipel (13–15 settembre), confermando la forza di un ecosistema integrato capace di attrarre buyer e operatori da tutto il mondo. A completare il sistema, torneranno in contemporanea anche Lineapelle e Simac Tanning Tech (15-17 settembre) e Filo (15-16 settembre), ampliando ulteriormente l’offerta e rafforzando il posizionamento di Milano come piattaforma globale di riferimento per l’intera filiera moda e della sua filiera.