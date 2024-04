Transizione green, Ramonda (A.D. Herambiente) “Investiamo nel riciclo da scarti urbani e industriali”

Un’Italia ancora più impegnata nella transizione green e nella rigenerazione delle risorse: questo il focus del talk ospitato a Borgolavezzaro (NO) nell’impianto di Aliplast, controllata del Gruppo Hera e primario operatore nazionale nel segmento delle plastiche flessibili. “Abbiamo in pista tantissimi investimenti sull'economia circolare, in particolare nel mondo delle plastiche – afferma Andrea Ramonda, Amministratore Delegato di Herambiente – Per Borgolavezzaro l'obiettivo è un ampliamento con un investimento da più di 20 milioni di euro”.