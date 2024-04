Trasporti, De Gregorio (Ente Autonomo Volturno): "80 cantieri aperti, 6 miliardi di euro di investimenti”

“I principi guida debbono essere quello della sostenibilità ambientale ed economica e quindi dell’equilibrio tra le fasce più deboli e le fasce più sviluppate del nostro paese. Gli investimenti sono corposi, abbiamo 80 cantieri aperti in particolare sulle linee ferroviarie per circa 6 miliardi di euro di lavori e riguardano sia nuove linee metropolitane sia il raddoppio delle linee esistenti in particolari della linea circumvesuviana oltre il rinnovo del parco rotabile”. Lo ha detto il presidente di Ente Autonomo Volturno srl di Napoli, Umberto De Gregorio, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra tenutosi a Roma.