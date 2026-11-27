“Accogliamo con grande piacere l’ingresso di EAV nella nostra Associazione, che contribuisce ad ampliare ulteriormente la rappresentanza di Alis e a consolidare il dialogo tra i principali protagonisti della mobilità e dei trasporti. Con questa adesione, Alis accoglie una delle più importanti realtà del trasporto pubblico regionale italiano, protagonista da anni di un percorso di innovazione, ammodernamento e sviluppo dei servizi per cittadini, imprese e territori. Siamo particolarmente soddisfatti di avviare questo nuovo percorso insieme a una società che opera con visione e responsabilità nella gestione della mobilità, distinguendosi per gli investimenti nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e nella sostenibilità. L’ingresso di EAV conferma inoltre la volontà di Alis di favorire la condivisione di competenze ed esperienze per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e del Paese”. Con queste parole Guido Grimaldi, presidente di Alis, commenta l’ingresso di EAV nel Consiglio dei Soci dell’Associazione.

“Siamo molto soddisfatti del nostro ingresso in Alis, che ci consente di rafforzare un modello di mobilità sostenibile, capace di generare valore, inclusione e nuove opportunità per i cittadini e per il sistema economico della Regione Campania. Una realtà autorevole come ALIS rappresenta anche un’importante occasione per condividere esperienze, buone pratiche e progettualità orientate allo sviluppo di una mobilità sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei territori e delle persone. EAV è un’azienda strategica per la mobilità regionale: ogni giorno colleghiamo persone, territori, poli produttivi, aree turistiche e centri di formazione, rafforzando lo sviluppo e alla competitività della regione." È quanto dichiara Pietro Diamantini, Amministratore Unico di EAV, per comunicare l'ingresso dell'azienda in ALIS.

Eav – Ente Autonomo Volturno è la società interamente partecipata dalla Regione Campania che gestisce servizi di trasporto pubblico ferroviario, automobilistico e metropolitano, oltre a curare la manutenzione, l’ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria regionale e la gestione del relativo patrimonio infrastrutturale. EAV rappresenta oggi uno dei principali operatori della mobilità del Mezzogiorno e un punto di riferimento per il trasporto pubblico regionale, grazie a una rete articolata di servizi e ad un costante impegno verso l’innovazione e il miglioramento della qualità offerta ai clienti. Negli ultimi anni la società ha avviato importanti programmi di modernizzazione, investendo nell’innovazione tecnologica e nello sviluppo di progetti orientati a una mobilità sempre più integrata, accessibile e sostenibile.