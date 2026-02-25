Trasporti, entra nel vivo l'intesa di Asstra e Sli per formazione e attrattività Tpl

Il protocollo d'intesa siglato da Asstra - Associazione trasporti - e Sviluppo lavoro Italia (Sli) nell'ottobre 2025 passa alla fase operativa con la presentazione, a Roma, degli strumenti e delle iniziative dedicate alle aziende associate per ridurre il mismatch di competenze e sostenere l'occupazione di qualità, favorendo al contempo l'incontro tra domande e offerta di lavoro nel TPL. L'intesa si inserisce in una fase cruciale per il trasporto pubblico locale, chiamato ad affrontare contemporaneamente la transizione energetica e quella digitale. Il percorso punta all'individuazione dei fabbisogni professionali, da soddisfare attraverso la co-progettazione di interventi mirati e l'attivazione di percorsi formativi, con l'obiettivo di costruire una filiera integrata tra imprese e sistema delle politiche attive del lavoro.