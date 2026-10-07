Trasporti: Fontana (Regione Lombardia), 'treno a idrogeno per una migliore qualità dell'aria'

Il centro di produzione dell'idrogeno a Edolo (Brescia) "verrà utilizzato per alimentare i treni attualmente in fase di sperimentazione. I convogli stanno già effettuando le prime corse di prova. La prima corsa commerciale è prevista per l'inizio del 2027, in base alle rassicurazioni che ci hanno fornito i tecnici e i soggetti responsabili della sperimentazione. Questo contribuirà a migliorare la qualità dell'aria di questa valle senza produrre alcun tipo di inquinamento". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando oggi alla visita all'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno di Edolo, realizzato da Ferrovienord nell'ambito del progetto H2iseO.