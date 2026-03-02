circle x black
Cerca nel sito
 

Trasporti, Gibelli (Asstra): "Dopo covid cambiano flussi, verso 2050 città integrate e mobilità più dinamica"

Andrea Gibelli
Andrea Gibelli
02 marzo 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per garantire l’appropriatezza della spesa, sia per il mantenimento delle infrastrutture sia dei servizi, dobbiamo ripensare il trasporto pubblico locale alla luce dei cambiamenti in atto". Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente di Asstra, intervenendo al Consumers’ Forum. “Dopo il Covid – ha spiegato – il Tpl, storicamente pensato per lavoratori e studenti, registra dinamiche diverse: nei giorni feriali non sono ancora stati recuperati i livelli pre-pandemia, mentre nel fine settimana la domanda è cresciuta oltre le attese, anche per nuove abitudini legate al tempo libero e alla sostenibilità. Questo impone modelli più flessibili e tariffe dinamiche, non una pianificazione calata dall’alto ma costruita sui flussi reali”.

Guardando al 2050, secondo Gibelli, anche in uno scenario di stabilizzazione del debito pubblico, aumenteranno spesa sociale ed età media, con una crescente concentrazione della popolazione nelle grandi aree urbane. “Le città saranno sempre più integrate: collegamenti ferroviari e alta velocità potranno rendere sistemi oggi distinti di fatto un’unica area funzionale. Dobbiamo chiederci se il modello di città che immaginiamo oggi sarà lo stesso tra 25 anni”.

Un esempio è quello delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che hanno messo in rete grandi direttrici infrastrutturali, trasporto locale e ultimo miglio digitale. “Questo schema – ha concluso – può diventare un modello stabile: grandi dorsali, reti secondarie e servizi integrati alle persone. La mobilità del futuro non sarà solo una questione di risorse, ma di capacità di utilizzarle in modo più appropriato ed efficiente”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trasporti pubblici locali mobilità sostenibile città integrate
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza