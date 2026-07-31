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Trippella (Philip Morris), 'ogni anno acquisti in tabacco per 100 mln in Italia'

31 luglio 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
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"Ogni anno Philip Morris investe oltre 100 milioni di euro esclusivamente per l'acquisto di tabacco, coprendo l'intero territorio nazionale. La nostra è una filiera verticalmente integrata: acquistiamo direttamente e non attraverso l'intermediazione. Siamo vicini ai territori e investiamo su di essi. L'unica cosa che chiediamo ai legislatori è l'applicazione del buonsenso". Così Cesare Trippella, Direttore Value Chain e External Engagement di Philip Morris Italia, partecipando alla prima tappa del Roadshow territoriale "Da 15 anni nei territori, guardando al futuro", a Palazzo Donini a Perugia. Promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti, l'evento itinerante celebra i quindici anni dalla nascita dell'accordo di filiera con il Ministero dell'Agricoltura.

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