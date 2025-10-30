Ue-Mercosur, Lollobrigida: 'governo fara' di tutto per proteggere avicoltura, Il 31 incontriamo Sefcovic'

" Siamo orgogliosi del settore avicolo, che risponde appieno alle caratteristiche della sovranità alimentare, avendo una produzione che copre tutto il consumo nazionale e permette di alimentare l'export soprattutto a livello europeo. Per questo il Governo intende fare di tutto per proteggere questo settore, valorizzarne la capacità di produzione e di tutela della qualità, mediamente superiore a quanto prodotto in tutto il resto del mondo. In quest'ottica, anche negli accordi internazionali, chiediamo all'Europa di tutelare la qualità. Faremo un incontro il 31 con il commissario europeo al Commercio estero Šefčovič per parlare di Mercosur. Abbiamo invitato Unaitalia come rappresentante maggioritario del settore insieme alle altre associazioni agricole e di rappresentanza delle imprese dell'agrifood. Proprio perché l'Italia vuole che quando si concludono trattati internazionali ci siano tutele per i cittadini, che passano per la tutela delle imprese che esprimono la qualità" ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a margine dell'assemblea nazionale di Unaitalia, dal titolo 'L'avicoltura italiana guarda al futuro: un impegno condiviso per un settore competitivo e sostenibile'.