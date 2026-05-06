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Ue, Ventola (FdI), su accise: "Valutazioni in corso, no a misure che penalizzano agricoltori"

Francesco Ventola - (Foto Adnkronos)
Francesco Ventola - (Foto Adnkronos)
06 maggio 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Occorre “continuare a credere” nella Politica agricola comune, “uno dei fondamenti della nascita dell’Unione europea”, ma anche vigilare sulle nuove politiche fiscali europee, a partire dal sistema delle accise, affinché non penalizzino il comparto agricolo. È quanto afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (Ecr) Francesco Ventola intervenendo al dibattito “L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, organizzato da Italiavanti.

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Riflettendo sulle proposte della Commissione europea, Ventola richiama l’attenzione sulle “valutazioni in corso” sul nuovo sistema delle accise, citando in particolare il settore del tabacco, dossier di cui si sta occupando direttamente. Il rischio, sottolinea, è che il percorso individuato “non crei le condizioni di lavoro per i nostri agricoltori, soprattutto per alcuni comparti della nostra Italia”, limitando anche le prospettive occupazionali lungo la filiera. Da qui la necessità di un equilibrio che tenga insieme la tutela sanitaria e la sostenibilità economica, anche alla luce delle distinzioni previste tra prodotti senza combustione, tabacco tradizionale e sigarette elettroniche.

Nel suo intervento, l’eurodeputato torna quindi sul quadro più ampio delle politiche europee, soffermandosi sulle modifiche proposte al prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In particolare, la proposta di un “fondone” unico che inglobi la Pac e altre politiche comunitarie ha già acceso un ampio dibattito al Parlamento europeo.

La delegazione di Fratelli d’Italia, spiega Ventola, è al lavoro affinché la Pac “possa ritornare ad avere una sua piena autonomia”, in linea con la posizione del governo italiano, con l’obiettivo di salvaguardare il reddito degli agricoltori, contrastare lo spopolamento delle aree rurali e rafforzare il ruolo dell’agricoltura come leva occupazionale e sociale. In questo contesto, conclude, anche le scelte sulle accise dovranno essere coerenti con la tutela e il rilancio del settore agricolo

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Fratelli d'Italia Ue Pe Francesco Ventola Ecr Politica agricola comune
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