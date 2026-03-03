circle x black
Cerca nel sito
 

"Umanizzare il trilemma dell'energia": guidare la transizione tra digitalizzazione e tensioni geopolitiche

03 marzo 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Flessibilità, necessaria per la decarbonizzazione delle infrastrutture energetiche, e resilienza delle aziende nel guidare gli investimenti che garantiscono l'approvvigionamento, sono le direttrici che i rappresentanti del comparto energetico italiano hanno evidenziato durante il convegno "Umanizzare il trilemma dell'energia", organizzato presso la Camera dei deputati da Oliver Wyman e Wec Italia. "Viviamo un'epoca di grandissime eccelerazioni, in cui trend globali, digitalizzaione e tensioni geopolitiche si innestano in uno scenario competitivo e normativo caratterizzato da continue transizioni", lo ha dichiarato Gianluca Bufo, CEO e direttore generale del Gruppo Iren.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza