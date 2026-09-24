Università, Crespi (SSAS Sapienza) : ''Attraverso MeMo possibile rimettere in moto l'ascensore sociale"

''Attraverso MeMo è possibile rimettere in moto l'ascensore sociale e far rimanere in Italia i nostri migliori talenti''. È l'auspicio di Mattia Crespi, direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Università di Roma, intervenendo sul futuro del progetto MeMo - Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla rete Merita, espresso durante il convegno per la giornata conclusiva di Merita. ''Ritengo assolutamente fondamentale che dopo questa prima fase si possa consolidare e ulteriormente sviluppare in maniera tale che questa rete di scuole possa effettivamente incidere nella realtà nazionale'', aggiunge Crespi.