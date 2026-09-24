Università, Nuti (Scuola Sant'Anna): "Merito e mobilità sociale sono impegno di Istituzione Pubblica"

''Il merito e la valorizzazione del merito che nella nostra missione si combina con la mobilità sociale, è impegno fondamentale di un'istituzione pubblica''. Così Sabina Nuti, docente della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ricostruisce la nascita e l'evoluzione di MeMo - Merito e Mobilità Sociale, progetto della Scuola Sant'Anna con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione del merito con la promozione della mobilità sociale, intervenendo al convegno per la giornata conclusiva di Merita, presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa