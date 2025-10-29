circle x black
Urso a Unaitalia: "Maggiorazione ammortamenti e credito imposta acquisti 4.0"

E' il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy ha inviato all'assemblea nazionale di Unaitalia, l'associazione dei produttori di carni avicole

"Il Ministero ha sostenuto e continuerà a sostenere gli investimenti delle vostre aziende per la transizione ecologica attraverso l’innovazione digitale. Con la Legge di bilancio per il 2026 introdurremo una misura automatica, di semplice accesso e senza vincoli europei, costruita insieme al mondo produttivo. Sarà una maggiorazione sugli ammortamenti dei costi degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nonché in impianti da fonti energetiche rinnovabili, con una premialità aggiuntiva per chi riduce i consumi energetici. Inoltre, a favore delle imprese attive nella produzione primaria sarà introdotto un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di beni strumentali 4.0". E' il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso inviato all'assemblea nazionale di Unaitalia, l'associazione dei produttori di carni avicole.

"Siamo consapevoli che state affrontando alcune sfide impegnative anche sul fronte internazionale a causa di una concorrenza spesso sleale proveniente da Paesi terzi liberi da limiti legati a standard di produzione e sostenibilità. In questa fase di ridefinizione degli equilibri commerciali - ha aggiunto - il Governo continuerà a presidiare i negoziati portati avanti dall’Unione, anche in vista di future partnership come quella con il Mercosur, i negoziati con l’India e i prossimi con le Filippine, la Thailandia, la Malesia, gli Emirati Arabi Uniti e altri ancora".

