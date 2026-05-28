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Urso all'Ue: "L'energia è come la difesa", l'Italia chiede soluzioni urgenti

Il ministro Urso sollecita l'Ue a considerare l'energia come difesa, chiedendo soluzioni urgenti e sostenibili per affrontare la crisi energetica in Italia.

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso - Fotogramma/Ipa
Il ministro delle Imprese Adolfo Urso - Fotogramma/Ipa
28 maggio 2026 | 10.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il governo italiano si attende dalla Commissione Europea una soluzione "sostenibile" per poter fronteggiare la crisi energetica, perché l'energia va considerata alla stessa stregua della "difesa" e della "sicurezza". Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a Bruxelles a margine del Consiglio Competitività, dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto a Ursula von der Leyen di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, oggi approvata per la difesa, anche all'energia.

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"Ci aspettiamo che una soluzione che sia sostenibile - afferma - che ci consenta di utilizzare le risorse per fronteggiare quella che è evidentemente una grande emergenza. L'Europa deve fronteggiare la guerra, che ha un impatto innanzitutto sul costo dell'energia e quindi sui costi produttivi per le nostre imprese, che già debbono fronteggiare un'invasione di prodotti sul mercato interno europeo".

"Noi crediamo che sia assolutamente necessario - prosegue - che anche l'energia sia considerata come la difesa e la sicurezza del nostro continente. E credo che i cittadini lo comprendano pienamente. Noi siamo fiduciosi che la Commissione comprenda che l'Europa non ha più tempo", conclude.

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energia Ue Adolfo Urso difesa
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