Urso: "Sostenibilità sempre più questione industriale e geopolitica"

"La sostenibilità non è più soltanto una questione ambientale: è una questione industriale e geopolitica. Nella competizione globale per materie prime, energia e tecnologie, chi controlla le risorse ha in mano il futuro della propria industria". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel videomessaggio inviato in occasione di Ecomondo.

"L’Italia parte in vantaggio, grazie a imprese di ogni dimensione che sanno trasformare la materia in prodotto, anche partendo dai rifiuti. L'Italia è tra le prime grandi economie manifatturiere, secondi in Europa per circolarità. Metà dei materiali che le nostre aziende trasformano, però, arriva ancora dall’estero. Ed è per questo che abbiamo fatto della circolarità una politica industriale, anche per quanto riguarda le materie prime critiche. Tra i progetti più importanti c’è il distretto nazionale per il riciclo e la raffinazione a Porto Marghera, oggi candidato a ospitare uno dei primi hub europei di stoccaggio strategico di materie prime critiche - ha proseguito il ministro - É centrale anche l’azione sul rottame ferroso, materia prima della siderurgia elettrica, cuore dell’acciaio italiano e la via più rapida per la decarbonizzazione del settore. Eppure, l’Europa lo esporta a milioni di tonnellate verso Paesi competitori, mentre l’Italia ne importa circa un terzo del proprio fabbisogno. Per questo, insieme alla Polonia, abbiamo presentato un non paper chiedendo alla Commissione misure per garantire l’approvvigionamento di rottami in Europa, a partire da limiti all’export. Ne abbiamo presentato un secondo altrettanto importante sui rifiuti elettronici, per trattenerli e riciclarli nel nostro Continente. Speriamo di ottenere il supporto di altri grandi Paesi europei con cui finalmente stiamo costruendo una comune politica energetica e industriale nel nostro Continente perché la frontiera delle riforme sta proprio a Bruxelles".