circle x black
Cerca nel sito
 

Vicenzaoro January 2026, il gioiello nell’era dell’Ia

L'eredità culturale e le memorie affettive vengono incapsulate in geometrie complesse e tecnologie blockchain, rendendo il pezzo un talismano di memoria eterna

Vicenzaoro January 2026, il gioiello nell’era dell’Ia
17 gennaio 2026 | 18.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La seconda giornata di Vicenzaoro January, il salone internazionale del gioiello di Ieg in corso nel quartiere fieristico di Vicenza, si è aperta con 'Coded Couture – Il gioiello come codice culturale nell’era dell’Intelligenza Artificiale'. Al centro dell’appuntamento, condotto da Paola De Luca, direttrice creativa e co-founder di Trendvision Jewellery + Forecasting, il gioiello ridefinito: non più ornamento statico, ma sistema codificato, un archivio dinamico capace di narrare storie, rituali e dati tra realtà fisica e digitale. Il design non è più solo estetico, ma è 'scritto' attraverso dati biometrici e personali, trasformando l'oggetto in un'estensione biologica e digitale dell'individuo.

L'eredità culturale e le memorie affettive vengono incapsulate in geometrie complesse e tecnologie blockchain, rendendo il pezzo un talismano di memoria eterna. Il gioiello vive una doppia esistenza. È un manufatto tattile sulla pelle e, contemporaneamente, un asset digitale che evolve nel tempo, superando i limiti della materia. Sono state inoltre presentate le quattro tendenze di stile per la prossima primavera -estate: Couture Essentials, Layered Codes, Natural Allure e Elevated Core..

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vicenzaoro January Intelligenza Artificiale Gioiello Blockchain
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza