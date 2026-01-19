circle x black
Vicenzaoro January 2026: il meglio del gioiello in mostra all'hub di Ieg

19 gennaio 2026 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vicenzaoro January 2026, nel quartiere fieristico di Ieg - Italian exhibition group a Vicenza, apre oggi le porte agli oltre 1.300 brand espositori - un sold-out ormai consolidato - e a 560 buyer provenienti da 65 Paesi, il cui coinvolgimento è stato sostenuto dal lavoro portato avanti da Ieg in collaborazione con Ice Agenzia. Numeri che confermano la centralità della manifestazione, aperta al pubblico fino al 20 gennaio, che chiama a raccolta nella città veneta, tra i poli mondiali dell'oreficeria e del gioiello, tutta la filiera internazionale del settore. Al centro dell'edizione 2026 il nuovo manifesto People · Product · Places, che racconta un ecosistema fatto di eccellenza manifatturiera, relazioni e territori. Tra le novità, il debutto dei VO Awards, dedicati a creatività, innovazione e sostenibilità. In parallelo torna VO Vintage, con apertura al pubblico per gioielli e orologi d'epoca. Un calendario di eventi, talk e seminari rafforza il ruolo di Vicenzaoro come hub internazionale di business e tendenze.

