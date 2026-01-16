circle x black
Cerca nel sito
 

Vicenzaoro January 2026: Peraboni (Ieg), 'puntare su innovazione con sguardo a nuovi mercati' 

16 gennaio 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per ripartire al meglio nel 2026, bisogna porre l'attenzione su "innovazione, che è tipica delle aziende italiane, e nuovi mercati", soprattutto nel momento in cui "mercati come quello statunitense hanno avuto una flessione, vuoi per i dazi o per un calo fisiologico. Occorre accompagnare le aziende dove la penetrazione italiana è ancora bassa, ed è quello che stiamo facendo con Vicenzaoro, che si replica in forma diversa a Singapore e Dubai". Così Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg - Italian exhibition group, intervenendo all'inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la fiera, in svolgimento fino al 20 gennaio, che da oltre 70 anni riunisce l'intera filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero nella città veneta.    

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza