Vicenzaoro January 2026: Poliero (A.F.E.M.O), 'T.Gold rappresenta migliori tecnologie e innovazioni mondo orafo'

19 gennaio 2026 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"T.Gold è la prima manifestazione dell'anno e si svolge a Vicenza. Si occupa di rappresentare le migliori tecnologie e le innovazioni che ci sono nel mondo orafo, quindi alta gioielleria, oreficeria, argenteria. Sono presenti aziende internazionali e quelle italiane: parliamo di oltre 350 espositori per circa 4.000 metri quadri di area espositiva". Sono le parole di Massimo Poliero, presidente dell'Associazione Italiana di Fabbricanti ed Esportatori di Macchine Orafe (A.F.E.M.O.) durante la fiera di Vicenzaoro January 2026, in svolgimento fino al 20 gennaio, che da oltre 70 anni riunisce l'intera filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero nella città veneta. T.Gold è l'evento internazionale di riferimento per macchinari e soluzioni tecnologiche dedicate all'oreficeria e ai preziosi.

