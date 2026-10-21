circle x black
Cerca nel sito
 

Webuild: cantieri ferroviari, avanti con il confronto per dare al Paese le opere

Webuild - (Foto ufficio stampa)
Webuild - (Foto ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Webuild conferma l’impegno al confronto con la committenza e con le istituzioni, con l’obiettivo di dare al Paese le opere strategiche in corso di realizzazione. La società, si legge nella nota di Wbuild, precisa che la riduzione delle attività su alcuni cantieri non dipende da extracosti rivendicati: per questi esistono procedure previste da legge e contratto, che Webuild rispetta. Dipende dal fatto che restano da definire e liquidare lavori già eseguiti, in parte in variante e in parte oggetto di fatture contrattuali giunte a scadenza. Il tema è di natura contrattuale e non riguarda la solidità della società. Webuild ribadisce l’attenzione per lavoratori e imprese della filiera e l’auspicio di una soluzione rapida. L’offerta su Trevi, si rileva, è un investimento industriale distinto, che non riguarda questo tema.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza