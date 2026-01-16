circle x black
Down di X, 'blackout' del social network di Elon Musk

Gli utenti interessati dai problemi sarebbero negli Usa, Canada, Australia e Regno Unito

16 gennaio 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
Oltre 100.000 utenti sarebbero stati colpiti da un blackout di X, il social network di Elon Musk. Gli utenti interessati dai problemi, riferisce la Bbc, sarebbero negli Usa, Canada, Australia e Regno Unito. Secondo Downdetector.com quasi 78.000 utenti non riescono ad accedere a X negli Stati Uniti, circa 18.000 nel Regno Unito, più di 8.000 in Canada e oltre 6.000 in Australia.

Nel Regno Unito, Downdetector ha registrato un picco di circa 20.000 segnalazioni, indicando che la piattaforma è andata in down poco dopo le 15 (orario di Londra), di oggi, venerdì 16 gennaio. I problemi sembrano continuare, con un altro forte aumento delle segnalazioni poco prima delle 17 italiane mentre le timeline di X alternano brevi riprese del servizio a nuovi down nel caricamento completo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
x down twitter down x twitter
