Ermenegildo Zegna Group apre a Sala Baganza (Parma) il nuovo centro d’eccellenza produttiva dedicato alle calzature e alla pelletteria di lusso. Annunciato nel febbraio 2024 il polo - che avvia le proprie attività secondo le tempistiche previste ed è destinato alla produzione per tutti i brand del Gruppo - conferma l’impegno del Gruppo a rafforzare la propria Filiera integrata, continuando a investire in Italia e nella valorizzazione del patrimonio di competenze e tradizioni manifatturiere del Paese. “Da oltre un secolo crediamo che per creare qualcosa destinato a durare si debba partire dalle persone, dalle loro mani, dal loro sapere e dalla loro passione, e che tale obiettivo si debba raggiungere in armonia con le comunità e la natura. L’arte del saper fare è l’essenza del nostro Gruppo - afferma Gildo Zegna, presidente esecutivo di Ermenegildo Zegna Group -. Il nuovo centro d’eccellenza per le calzature e la pelletteria di Parma segna un ulteriore passo in questo percorso: un investimento nella nostra filiera unica, nell’Italia e nella sua straordinaria cultura manifatturiera, e nelle nuove generazioni che sapranno custodire e far evolvere queste competenze. Preservare e tramandare questo patrimonio di conoscenze, anima viva del Made in Italy, è una responsabilità verso le nostre persone e verso il nostro Paese".

Il polo di Sala Baganza raggiungerà progressivamente la piena operatività nel corso dei prossimi mesi, arrivando a impiegare oltre 300 persone. Luce, armonia e condivisione guidano il progetto architettonico dell’impianto. Ampie aperture verso l’oasi e grandi shed in copertura favoriscono l’ingresso della luce naturale in tutti gli spazi, creando continuità tra gli ambienti e le diverse fasi della produzione. Un dialogo costante tra architettura, natura e manifattura che dà vita a 'La fabbrica della luce'. Ispirato alla visione del Fondatore e al suo rapporto con la natura, il progetto pone l’impianto produttivo al centro di un’oasi di 400 alberi e prevede un impianto fotovoltaico da 1.3MWp, contribuendo a integrare la produzione di energia rinnovabile nel funzionamento del sito. Progettato da Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel, l’edificio rispetta i più elevati standard ambientali e di benessere. Un’architettura che pone al centro l’arte del fare, elemento che contraddistingue il Gruppo Ermenegildo Zegna da oltre 116 anni. In occasione dell’avvio delle attività, il sito ha ospitato il consiglio di amministrazione e il top management del Gruppo. L’inaugurazione ufficiale della struttura è prevista nel primo semestre del 2027.‌