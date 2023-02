Editoria. Dati, esperienze e opinioni sul futuro del libro. Il caso Bookabook

Dati, esperienze e opinioni sul futuro del libro attraverso un caso significativo: quello di Bookabook.

Milano, 21 Febbraio 2023. Bookabook è una casa editrice che utilizza il crowdfunding e le nuove potenzialità della rete per costruire comunità di lettori. Sono oltre 230.000 i lettori della comunità di Bookabook, di cui 33.000 nuovi lettori solo nel corso del 2022, con una crescita di oltre il 14% su base annua. Si tratta di una delle comunità di lettori più larghe in Europa, soprattutto se si considera che, al momento, è composta quasi esclusivamente da lettori italiani.

Un lettore su tre è donna, 74,6% contro il 25,3% di uomini. La maggioranza dei lettori ha tra i 25 e i 44 anni (65,9%), con un peso rilevante per la fascia 25-34 (41,4%) e la fascia tra i 35-44 che si attesa a circa un quarto dei lettori complessivi (24,5%). L’82% sceglie le proprie letture anche sui social network, ma solo il 17,3% si affida esclusivamente ai social.

Sono lettori egualmente distribuiti sul territorio nazionale, con una certa concentrazione nelle grandi città come Roma (9,6%), Milano (4,5%), Torino (3,1%) e Napoli (1,9%).

La maggior parte dei lettori di Bookabook non ha rinunciato alla carta, anche se il 35% legge in ebook, un dato notevolmente superiore a quello del mercato che si attesta attorno al 10%.

L’opinione del fondatore di Bookabook: “non credo alla contrapposizione online-libreria, anzi”

“Abbiamo una strategia che mette insieme digitale e librerie” commenta Tomaso Greco, editore e co-fondatore della casa editrice “non crediamo alla contrapposizione tra online e offline, trovare punti di incontro tra le comunità di lettori che nascono in rete e quelle attive sul territorio è da sempre stato un nostro obiettivo, sul quale continuiamo a insistere e a investire”

Distribuiti da Messaggerie Libri, il principale distributore indipendente italiano, si apprestano a partecipare a Bookpride a inizio marzo (10-12 marzo a Milano).

“Non è solo uno dei tanti momenti in cui incontriamo i lettori” continua Greco “per noi Bookpride è uno stimolo importante perché mette in connessione progetti editoriali diversi, racconta una diversità di esperienze, idee, scelte che credo arricchiscano tutto il panorama editoriale italiano. Non solo, a Bookpride è possibile scoprire titoli di nuovi autori: noi ne proporremo diversi”

Bookabook: un’esperienza innovativa anche per gli autori

Uno degli elementi che contraddistingue la casa editrice è proprio il rapporto autore-casa editrice: royalties alte (fino al 50% del prezzo di copertina) e un approccio anglosassone da casa editrice trasparente. Sul sito “Bookabook opinioni” è infatti possibile leggere le esperienze degli autori.

Autori che hanno dato vita a titoli tra di loro molto diversi, ma con in comune il passaparola dei lettori costruito proprio attraverso la campagna di crowdfunding. Così, ad esempio, è nato il recentissimo successo de Il caso Matias Ora, il romanzo giallo di Luca Casadei che ancor prima della sua pubblicazione ha catturato l’attenzione dei principali giornali delle città nelle quali è ambientato il romanzo.

Allo stesso modo anche Pumba, per gli amici Pumbino, il libro per bambini scritto da Francesca Magni e Charley Rama, ha raggiunto un grandissimo successo grazie al passaparola di lettori grandi e piccini.

La casa editrice sul suo sito mette a disposizione dei lettori il “dietro le quinte” e l’esperienza di pubblicazione di alcuni suoi titoli di maggior successo.

Il futuro del libro per Bookabook? Esperienze diverse e coinvolgenti

Ridefinire il rapporto tra lettori e libro è anche uno degli obiettivi di Möbius, un progetto europeo triennale che coinvolge undici partner internazionali tra cui proprio Bookabook, il cui obiettivo è la modernizzazione dell’editoria europea grazie al potenziale dei lettori e alla creazione di nuove esperienze multimediali.

“Innovare significa mettersi sempre in discussione, ogni novità non è un punto di arrivo, ma di partenza” commenta Emanuela Furiosi, co-fondatrice di Bookabook “nel mondo del libro c’è un enorme bisogno di nuove sfide, di nuove opportunità. A breve compiremo 9 anni di percorso, ma abbiamo conservato la curiosità e il desiderio di sperimentare del primo giorno.”

