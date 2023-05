Elettra Lamborghini pubblica 'Elettraton': "Voglio infondere positive vibes"

Venerdì 2 giugno esce ‘Elettraton’ per Island Records/Universal Music Italia, secondo disco di Elettra Lamborghini, su tutti gli store digitali e negozi tradizionali. Il primo singolo estratto è ‘Mani in alto’, dal 2 giugno in programmazione radiofonica. Nelle dieci tracce che compongono l’album è presente la canzone natalizia ‘A mezzanotte’ e inediti scritti e prodotti da grandi nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas. L’instore tour inizierà subito il 2 giugno per presentare il disco e firmare le copie. Una volta concluso, ci sarà quello estivo in giro per l'Italia di cui ci sono già delle date confermate.

Reggaeton e ‘positive vibes’ sono le ispirazioni centrali del nuovo album. “Mi è rimasto l’amaro in bocca dal periodo del Covid in cui ho dovuto annullare i concerti – spiega Elettra – Quindi voglio segnare un periodo di rinascita. Vorrei strappare un sorriso alle persone che ascoltano il mio album, infondergli voglia di fare festa e una buona dose di positività”. Elettra ne ha seguito la lavorazione passo passo nella scelta di basi, produzioni, scrittura dei testi, foto e grafiche. L’album rispecchia il suo mondo composto da leggerezza e allegria che attrae un pubblico eterogeneo.

Da sempre innamorata del reggaeton, il suo disco è una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di questo genere che costruisce un ponte tra Milano, Madrid e Miami, città d’elezione dell’artista in cui è stato concepito. “La cosa che mi piace del reggaeton è che mi fa volare subito in un'atmosfera estiva, dato che è un genere che nasce in un clima caldo – riferisce – Mi dà tanta allegria, fa venire voglia di ballare che collego a festa, divertimento e stare bene con se stessi”. Sin da piccola è affascinata dal twerking che ballava in camera e il reggaeton l’ha conosciuto nei suoi viaggi in Messico e Spagna. Confessa che tra i reggaetoner le sarebbe piaciuto collaborare con Daddy Yankee, autore del successo mondiale ‘Gasolina’ (2004), “ma si è ritirato dalla musica e non posso più sperare in un featuring con lui”.

Elettra si scambia tanti consigli sulla musica col marito Afrojack, dj e produttore, che non ascolta tanto reggaeton a detta dell'artista e produce elettronica. Nelle collaborazioni ha scelto il rapper italiano Villabanks per il pezzo ‘Teta’ perché sta andando molto forte in questo periodo, “sono sicura che lo sarà anche nei prossimi anni ed è supertalentuoso”. Il cantante spagnolo Chema Rivas si è innamorato del brano proposto da Elettra per il featuring, ‘Un secondo fa’. “Avevo bisogno di una voce particolare che non riuscivo a trovare e ho pensato che la sua stesse benissimo su un pezzo così perché è al di fuori del comune”.

Come da tradizione, molte canzoni sono in spagnolo, lingua amata da Elettra, e richiamano i Paesi in cui è parlata dalla Spagna agli Stati Uniti al Sud America. "Io faccio tanto la sexy però se uno mi conosce sul serio di sexy ho veramente poco. Insomma, io col mio muso - scherza su di sé descrivendo i contenuti dei pezzi spagnoli - faccio capire a questo uomo che sono la regina che spacca tutto, che sono la più figa. Lo scopo è far sentire chi ascolta come me”.

Elettra, oltre ad essere impegnata nel programma 'Only Fun – Comico Show' su Nove, sarà uno dei giudici di 'Italia’s Got Talent' assieme a Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. “Sono stata buona ma non troppo – commenta – Ho preferito più dare un no col sorriso con l’intenzione di migliorarsi sempre, piuttosto che dare un sì per poi non portarlo in finale. Non mi piace illudere le persone”.

Il suo Instore Tour, che toccherà l’Italia da Nord a Sud, partirà subito sabato 2 giugno alle 18 all’Elnòs Shopping di Roncadelle (Brescia), per poi proseguire il 3 giugno alle 16:30 al Centro Commerciale Euro Torri di Parma, il 5 giugno alle 18 al Cc Piazza Paradiso di Collegno (Torino), il 6 giugno alle 17:30 alla Mondadori Piazza Duomo di Milano, 7 giugno alle 16:30 al Centro Acquisti Le Piramidi di Torri di Quartesolo (Vicenza), 8 giugno ore 18 all’OrioCenter di Orio al Serio (Bergamo), il 9 giugno alle 17 al Cc Centronova di Castenaso (Bologna), il 10 giugno alle 16:30 ala Discoteca Laziale di Roma, il 11 giugno alle 16:30 al Cc Latinafiori di Latina, il 12 giugno alle 17:30 al Cc Campania al Marcianise (Caserta), il 13 giugno alle 17 al Cc Porte dello Jonio di Taranto, il 14 giugno alle 17:30 al Cc Maximall di Pontecagnano Faiano (Salerno), il 15 giugno alle 16:30 al Parco Commerciale Belvedere di Melilli (Siracusa).

Il tour estivo, prodotto e organizzato da Color Sound (per informazioni: colorsound.com), invece ha le seguenti date: 1 luglio allo Youth Festival di Sassuolo (Modena), 9 luglio nella Piazza Capitaneria di Porto di Bellaria-Igea Marina (Rimini), 13 luglio al Merano Summer Festival di Merano, 22 luglio al Loc. Tanka e Idda di Orosei (Nuoro), 29 luglio al Summer Festival di Ladispoli (Roma), 7 agosto al Parco Via Farina di Villacidro (Sud Sardegna), 14 agosto di Piazza Giglia a San Leone (Agrigento), 15 agosto a Piazza Regina Elena di Delianuova (Reggio Calabria), 17 agosto di Piazza Roma a Tottea (Teramo), 26 agosto al Campo Sportivo di Pattada (Sassari), 10 settembre a Piazza Ruiu a Campanedda (Sassari).