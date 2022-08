Elezioni 2022, Follini: "Su presidenzialismo decidere di decidere insieme"

"Non è stata una grande idea quella di far partire la campagna elettorale dalla disputa sul presidenzialismo. Non perché il tema non sia legittimo. Ma perché di lì in poi ha preso le mosse un ulteriore inasprimento degli animi che a questo punto non sembra risparmiare nessun argomento: dalle tasse ai vaccini, dalla giustizia alla sicurezza. Una radicalizzazione che non promette nulla di buono in vista della prossima legislatura". Lo scrive Marco Follini nel consueto "Punto di vista" che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito, sottolineando che "sulla forma di Stato, almeno su quella, si dovrebbe decidere di decidere assieme, per quanto possibile".