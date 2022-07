Elezioni 2022, Letta: "Noi o Meloni, non ci sarà pareggio"

"Il voto" alle elezioni politiche 2022 "darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell'altra, il pareggio non è contemplato. O vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi", "la scelta è fra noi e Meloni". Lo ha detto Enrico Letta in Direzione.

"Sui diritti - ha scandito il segretario del Pd - c'è la differenza più grande tra noi e loro", la destra. "Mai come questa volta nel Paese è in gioco il futuro della società italiana e di milioni di giovani che vogliono vivere in una società in cui si è liberi".

"La prossima legislatura sia quella del lavoro, si riprenda un percorso costruttivo per consentire al lavoro di essere al centro". Il Paese "deve premiare e incentivare il lavoro, per i più giovani" ha sottolineato il leader dem.